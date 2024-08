Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fundfahrrad - Eigentümer gesucht

Meckenheim (ots)

Die Polizeiinspektion Haßloch sucht den oder die Eigentümer/in eines Jugendrades. Dieses wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Haßloch am 13.08.2024 gegen 22:30 Uhr in der Hauptstraße in 67419 Meckenheim präventiv sichergestellt, da dieses nach Angaben von Anwohnern schon seit längerer Zeit dort unverschlossen stehen würde.

Der oder die Eigentümer/in werden gebeten, sich mit einem entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

