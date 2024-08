POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Haßloch (ots) - Am 10.08.2024 gegen 15:50 Uhr ereignet sich an der Kreuzung Westrandstraße/Moltkestraße/Lehmgrubenhof ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kradfahrer. Der 50-jährige Fahrzeugführer des PKW´s bog von der Westrandstraße nach links in die Moltkestraße ab. Hierbei übersah dieser den auf der Gegenfahrbahn fahrenden 38-Jährigen Kradfahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der ...

