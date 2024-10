Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahmen nach widerrechtlichem Betreten von Flughafen-Sicherheitsbereich

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel) und Kassel: Im Rahmen der Protestwochen der "Letzten Generation" kam es heute zu einer Protestaktion am Flughafen Kassel-Calden. Gegen 11:20 Uhr verschafften sich sieben Personen widerrechtlichen Zutritt zum Sicherheitsbereich, dem sogenannten luftseitigen Bereich, indem sie einen Zaun beschädigten. Dort begaben sie sich auf einen Rollweg. Der Flugbetrieb musste in der Folge gesperrt werden. Die Personen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und von dem Rollweg weggebracht. Da zum Zeitpunkt der Aktion Flugbetrieb in Form von privatem Flugverkehr herrschte, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen. Zudem wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Luftsicherheitsgesetz ermittelt. Alle sieben Personen werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erteilung von Platzverweisen wieder auf freien Fuß gesetzt. Durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde wurde der Flugbetrieb am Airport Kassel gegen 12.45 Uhr wieder freigegeben.

Darüber hinaus kam es gegen 12 Uhr zu einer Versammlung durch eine Gruppe von 28 Personen auf der Holländischen Straße, in Höhe "Schenkebier Stanne", die offenbar auf der Fahrbahn in nördliche Richtung ziehen wollten. Der im Vorfeld nicht angezeigten Versammlung wurde seitens der Polizei mehrfach verfügt, die Versammlung abseits der Straße fortzusetzen, wobei 21 Personen dies ignorierten. Im weiteren Verlauf erfolgte die Auflösung dieser Versammlung. Die Identitäten der 21 Personen wurden durch die Polizei festgestellt und ihnen im Anschluss Platzverweise erteilt. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Hessische Versammlungsfreiheitsgesetz gegen sie eingeleitet. Aufgrund der nicht angezeigten Versammlung und des darauffolgenden Polizeieinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen.

