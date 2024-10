Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Höntrop

Bochum (ots)

In der Nacht zu Montag, kurz vor Mitternacht, meldete ein Anrufer einen Brand an der Höntroper Straße. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später dort eintrafen, stellten diese einen Brand in der Wohnung im Erdgeschoß fest. Da sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurde umgehend eine Menschenrettung mit mehreren Trupps eingeleitet. Zeitgleich erfolgte eine Erhöhung der Alarmstufe, wodurch weitere Kräfte zum Einsatzort entsandt wurden. Zu diesem Zeitpunkt machen sich auch bereits Personen an den Fenstern in den Obergeschoßen bemerkbar, die das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen konnten, da der Hausflur durch den Brand verraucht war. Während die meisten Bewohner des Hauses in ihren nicht verrauchten Wohnungen verbleiben konnten und später ins Freie gebracht wurden, mussten zwei Personen mit Fluchthauben aus dem Gebäude gerettet werden. Auch eine Katze wurde durch die Kräfte der Feuerwehr gerettet. Der Bewohner der Brandwohnung hatte diese bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Insgesamt sechs Personen mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden, da sie durch den Brandrauch verletzt wurden. Die Berufsfeuerwehr wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die Löscheinheizt Eppendorf/Höntrop wurde am Einsatzort eingesetzt. Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit 44 Einsatzkräften vor Ort.

