Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub in Getränkemarkt

Gerstungen (ots)

Am Freitag betrat gegen 18:30 Uhr ein Mann einen Getränkemarkt in Gerstungen. Er hatte sein Gesicht verdeckt, bedrohte die 40-jährige Angestellte und entwendete schließlich Bargeld im 4 stelligen Bereich aus der Kasse. Anschließend verließ der Mann den Getränkemarkt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. Es wurden Spuren gesichert und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell