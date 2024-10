Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gaststättenkontrollen der OE City führen zu zwei Festnahmen und Fund von Kokain

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Erneut zum Erfolg geführt haben Kontrollen der OE City der Kasseler Polizei, die am gestrigen Mittwoch im Rahmen der Innenstadtoffensive des Hessischen Innenministeriums in zwei Gaststätten in der Nähe des Sterns in Kassel durchgeführt wurden: Die Polizisten nahmen zwei Männer, einen zur Abschiebung gesuchten 36-jährigen algerischen Staatsbürger und einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer, fest. Zudem fanden und beschlagnahmten die Ermittler knapp 23 Gramm Kokain, das einen Straßenverkaufswert von rund 2.500 Euro hat.

Die erste Gaststättenkontrolle der uniformierten Polizisten fand um 11 Uhr statt. Eine der dort überprüften zehn Personen erkannten die Beamten sofort wieder, denn es handelte sich um einen 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz, den sie erst vor wenigen Wochen wegen Drogenhandels festgenommen hatten. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann aus Algerien inzwischen vollziehbar ausreisepflichtig war, weshalb er noch am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt und nach dessen Entscheidung in eine Abschiebehafteinrichtung gebracht wurde.

Im Anschluss folgte die Kontrolle einer Bar, in der sich drei Männer aufhielten. Einer von ihnen, der in Kassel wohnende 28-Jährige, regte sich bereits während der Personalienfeststellung über das Erscheinen der Polizei auf und zog sich im weiteren Verlauf nackt aus. Nachdem er sich vor den männlichen Beamten entblößt hatte, zog er sich wieder an und rannte fluchtartig aus der Bar. Fatalerweise standen seine Personalien jedoch bereits fest und er hatte bei der eiligen Flucht seine Jacke zurückgelassen, in der die Polizisten 20 verkaufsfertige Plomben mit insgesamt knapp 13 Gramm Kokain aufspürten. Darüber hinaus fanden sie in der Jackentasche den Schlüssel für die Wohnung des 28-Jährigen, die sie am Nachmittag, nachdem sie einen entsprechenden Beschluss eingeholt hatten, durchsuchten. In der Wohnung beschlagnahmten die Ermittler der OE City und der Operativen Einheit weitere 10 Gramm Kokain sowie Utensilien für den Verkauf von Drogen. Noch während der Durchsuchung kam der 28-Jährige, der offenbar nicht mit einem erneuten Zusammentreffen mit der Polizei gerechnet hatte, nach Hause und wurde umgehend festgenommen. Er muss sich nun wegen illegalen Drogenhandels in nicht geringer Menge verantworten und wird heute einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

