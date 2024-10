Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ausweichmanöver bringt Fahrradfahrer zu Fall: Ermittler erbitten Hinweise auf flüchtigen Verursacher

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Ein doppeltes Ausweichmanöver hat am Montagmittag auf der Frankfurter Straße in Kassel-Niederzwehren zu einem Unfall geführt, bei dem ein 38-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Da der Fahrer eines grauen Pkw nach dem mutmaßlich durch ihn verursachten Unfall weitergefahren ist und bislang nicht ermittelt werden konnte, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall nahe der Kreuzung zur Brüder-Grimm-Straße gegen 12:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit soll der graue Pkw stadtauswärts auf der Frankfurter Straße unterwegs gewesen sein und rund 30 Meter vor der Ampel unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen gezogen sein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine dort fahrenden 35-jährige Frau am Steuer eines Hyundai musste daraufhin nach eigenen Angaben stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem plötzlich vor ihr einscherendes Auto zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver geriet die Fahrerin aus Kassel leicht auf den Fahrradweg rechtsseitig der Straße, auf dem der 38-jährige Radfahrer in gleicher Richtung unterwegs war. Auch er wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Hyundai zu verhindern, und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz auf den Asphalt verletzte sich der Mann aus Kassel an der Hand und am Bein. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Bei dem grauen Pkw, der nach links in Richtung Autobahn abbogen war, soll es sich möglicherweise um einen Kombi gehandelt haben, so die 35-Jährige.

