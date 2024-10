Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drei PKW zerkratzt + Mauer beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Cappel: Drei PKW zerkratzt

In der Raiffeisenstraße vor der dortigen Polizeistation zerkratzten Unbekannte am Dienstag, 1. Oktober, drei PKW, die dort zwischen 7.15 Uhr und 16 Uhr standen. An einem roten Toyota, einem braunen Ford und einem grauen Hyundai entstand dadurch jeweils ein etwa 300 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, denen diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Mauer beschädigt

Vermutlich durch einen Unfall entstand am Freitag, 27. September, ein etwa 250 Euro hoher Schaden an einer Grundstücksmauer in der Bahnhofstraße/ Ecke Sandweg. Der Schaden an der Abdeckplatte der Waschkiesmauer entstand zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell