POL-MR: Gebäude in der Marburger Oberstadt beschmiert+Unfallfluchten in Dautphetal, Biedenkopf und Gladenbach+Auseinandersetzung in Gladenbach

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Gebäude in der Oberstadt beschmiert und beschädigt

Unbekannte beschmierten zwischen 16.00 Uhr am Freitag (27. September) und 08.00 Uhr am Montag (30. September) die Oberstadtwache und ein städtisches Gebäude in der Straße "Hofstadt" mit pinker Farbe. Zudem beschädigte ein Unbekannter mit einem festen Gegenstand eine Scheibe des Rathauses. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Dautphetal: Anhänger beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Samstag (28. September) gegen 15.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Dautphe und Silberg, in Höhe eines Obst- und Gartenbauvereins einen abgestellten Anhänger. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen silber- oder beigefarbenen PKW handeln. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

Biedenkopf: Beim Rangieren PKW touchiert

Etwa 3.500 Euro beklagt der Besitzer eines Ford, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Focus am Donnerstag (26. September) zwischen 13.00 und 18.45 Uhr in der Straße "Auf der Breitenwiese" beschädigte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine Spedition ein Möbelgeschäft belieferte und dass es beim Rangieren zum Zusammenstoß mit der Tür des Focus kam. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

Gladenbach: seitlicher Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Nach dem seitlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreisstraße 115 im Begegnungsverkehr, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 20-Jährige aus Lohra war am Donnerstag (26. September) gegen 17.10 Uhr mit ihrem Mercedes von Mornshausen in Richtung Bundesstraße 453 unterwegs, als ihr kurz hinter dem Ortsausgangsschild eine Sattelzugmaschine mit einem Auflieger entgegenkam und es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Sattelzugfahrer hätte kurz seine Geschwindigkeit reduziert und fuhr trotz Schadens doch einfach weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem schwarzen Mercedes auf etwa 1.500 Euro. Wer war am Donnerstag (26. September) gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße 115 zwischen Mornshausen und der Bundesstraße unterwegs? Wer kann Angaben zur blauen Sattelzugmaschine mit grau-silberfarbenem Auflieger mit Kranaufbau machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Gladenbach: Auseinandersetzung vor Discounter

Zwei Männer im Alter von 32 und 52 Jahren gerieten vor einem Discounter auf dem Marktplatz in Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Am Montag (30. September) gegen 18.15 Uhr informierten mehrere Zeugen die Polizei über den Vorfall. Dabei soll es zu Schlägen und Tritten gekommen. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich beide leicht, davon wollte sich einer von einer Rettungswagenbesatzung nicht behandeln lassen. Die Beamten leiteten gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

