POL-MR: Rundballenbrand in Mellnau+Baubude gleich zweimal aufgebrochen+ Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl+Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld+Einbruch in Oberstädter Café

Wetter: Rundballenbrand in Mellnau - Zeugenaufruf

Am Freitag (27. September) wurden auf einem Feld zwischen Mellnau und Oberrosphe Rundballen in Brand gesetzt. Eine Zeugin informierte gegen 16.10 Uhr die Rettungsleitstelle über das Feuer. Als eine Streife vor Ort eintraf, befanden sich etwa 400 Rundballen in Vollbrand. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Abbrennen der Ballen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem ist vor dem Brand etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Baubude gleich zweimal aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in der Straße "In der Aue", Verlängerung in Richtung Klärwerkanlage, zweimal in einen Bauwagen ein. In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag hebelten sie in beiden Fällen die Tür auf. Während in der ersten Nacht weder etwas entwendet noch beschädigt wurde, feierten die Unbekannten dort in der zweiten Nacht eine Weile. Sie tranken Alkohol, beschädigten eine Bierbank durch Brandflecken und entleerten auf dem Außengelände einen Feuerlöscher, welchen sie anschließend in den Bach warfen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen? Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Fronhausen: Geldbörse gestohlen - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Mann bestahl am Samstag in dem Rewe-Markt in der Straße "Im Boden" eine Seniorin. Die 77-Jährige befand sich gegen 13.30 Uhr in dem Einkaufsmarkt und legte ihren Einkaufskorb in den Einkaufswagen. Während eines unbeobachteten Moments legte der Mann eine Schokolade in den Einkaufskorb und entwendete daraus die Geldbörse der Rentnerin. Der Dieb ist etwa 50 Jahre alt. Er trug eine Jeans, ein blaues Hemd, eine schwarze Jacke, ein schwarzes Basecap und Turnschuhe. Er bestieg nach dem Verlassen des Supermarktes ein silberblauen Opel Corsa. Hinweise zum Tatverdächtigen nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Biedenkopf: Einbrecher erbeuten Schmuck

Auf Schmuck hatten es Unbekannte in einem Einfamilienhaus in der Urbannstraße abgesehen. Die Diebe verschafften sich am Freitag (27. September) zwischen 15.25 und 19.00 Uhr Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Schränke und Behältnisse. Mit dem Diebesgut flüchteten sie über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Schmuck und Bargeld gestohlen

In der Neuen Kasseler Straße hatte es ein Einbrecher auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Der Unbekannte betrat am Montag (23. September) zwischen 17.00 und 22.00 Uh den Flur des Mehrfamilienhauses und hebelte anschließend eine Wohnungstür auf. Zeuge, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg: Einbruch in Cafe

Ein Café geriet in der Nacht Freitag (27. September) auf Samstag (28. September) in der Reitgasse in den Fokus von einem Einbrecher. Im rückwärtigen Bereich schlug der Unbekannte zwischen 22.00 und 11.00 Uhr eine Scheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Einbrecher nichts. Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

