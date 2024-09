POL-MR: Fahrzeugaufbrüche im Stadtallendorfer Stadtgebiet+Unfallfluchten zwischen Bracht und Schönstadt, auf der B62, Lohra und in Marburg+Frau pustet 2,4 Promille+Betrunkener Sattelzugfahrer gestoppt+

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Toilettenhäuschen beschmiert

Unbekannte beschmierten im Heinz-Lang-Park in der Herrenwaldstraße das Toilettenhäuschen rötlicher Farbe. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (25. September) und 07.00 Uhr am Donnerstag (26. September) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter Telefonnummer 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Mehrere Fahrzeugaufbrüche im Stadtgebiet

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen beschäftig derzeit die Marburger Kriminalpolizei. In der Nacht von Mittwoch (25. September) und Donnerstag (26. September) registrierten die Ordnungshüter der Polizeistation Stadtallendorf mindestens sieben Aufbrüchen von PKW. So waren zum Beispiel im Kronackerring, der Kronackerstraße, der Bismarckstraße und des Kreppelweges von diesem Diebeszug betroffen. Die Täter hebelten entweder die Scheibe auf oder die Fahrzeuge waren nicht verschlossen, so dass diese ein leichtes Spiel hatten. Sie durchsuchten die Autos und entwendeten u. a. Geldbörsen oder garnichts. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zusammenhang mit Fahrzeugaufbrüchen in Stadtallendorf entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Rauschenberg: Unfallflucht zwischen Bracht und Schönstadt

Auf der Landstraße 3077 zwischen Bracht und Schönstadt kam es am Dienstag (17. September) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 30-jährige Frau aus Wetzlar war gegen 08.30 Uhr mit ihrem Audi Sportsback in Richtung Schönstadt/B3 unterwegs, als sie plötzlich auf der kurvenreichen und engen Strecke von einem LKW mit Anhänger überholt wurde. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Obwohl andere Verkehrsteilnehmer, die sich hinter der Audi-Fahrerin befanden, und auch die Wetzlarin hupten, fuhr der Unbekannte einfach davon. Die Reparatur an dem Sportback wird etwa 3.000 Euro kosten. An dem weißem LKW befand sich ein ausländisches Kennzeichen. Der Anhänger war ebenfalls weiß und auffällig schmutzig. Wer war am Dienstag (17. September) gegen 08.30 Uhr auf der Strecke zwischen Bracht und Schönstadt bzw. oder auch entgegenkommend unterwegs? Wer kann Angaben zu dem LKW mit Anhänger machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Stadtallendorf: Fahrerin pustet 2,4 Promille

Stattliche 2,4 Promille pustete eine 57-jährige Autofahrerin, nachdem sie am Donnerstagabend im Kirchhainer Stadtgebiet in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten nahmen die Fahrerin mit auf die Wache. Nach einer Blutentnahme durfte sie diese wieder verlassen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Marburg: Betrunkener Sattelzugfahrer gestoppt

Am Mittwoch (25. September) gegen 10:30 Uhr fiel einer Streife des Regionalen Verkehrsdienstes auf der B3 ein polnischer Sattelzug auf und kontrollierten diesen auf dem Messeplatz Marburg. Während der Kontrolle bemerkten die Experten Alkoholgeruch bei dem 56-jährigen Fahrer. Ein Alkoholtest untermauerte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Der Mann pustete 1,75 Promille. Eine Überprüfung des digitalen Tachographen ergab außerdem, dass es zu mehreren Geschwindigkeitsüberschreitungen kam. Offenbar war der Fahrer teilweise mehr als 100 Km/h gefahren. Auf Anordnung eines Richters wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zudem die Beschlagnahme des Führerscheins an. Da der 56-Jährige nicht mehr weiterfahren durfte, ließ die Spedition zwei Fahrer aus Polen anreisen. Die beiden holten ihren Kollegen ab und setzten ihren Weg mit dem vollgeladenen LKW einen Tag später fort.

Marburg: Beim Vorbeifahren touchiert

In der Weintrautstraße (Höhe Hausnummer 22) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren die linke Seite eines geparkten Ford Fiesta. Der Unfall dürfte sich am Donnerstag (26. September) zwischen 15.00 und 16.20 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Schadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Lahntal/B62: Fahrerin wich aus- Wer kam ihr entgegen?

Nach einer Unfallflucht in der Wittgensteiner Straße/B62 sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 62-jährige Frau aus Frohnhausen war am Freitag (20. September) gegen 08.40 Uhr dort mit ihrem Opel Corsa von Goßfelden kommend in Richtung Sterzhausen unterwegs, als ihr unmittelbar hinter dem Ortsausgang ein Unbekannter entgegenkam. Nach ihren Angaben kam dieser auf ihre Spur, so dass sie nach rechts ausweichen musste. Dabei beschädigte sie die Felgen ihres Fahrzeuges. Die Polizei schätzt hierbei den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Der Polizei liegen keinerlei Angaben zu dem Unbekannten vor. Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt den Vorfall beobachtet? Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Lohra: Kleinbus beschädigt

Einen Schaden in Höhe von 6.000 Euro beklagt der Besitzer eines Kleinbusses, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den weißen Citroen Jumper in der Enggasse an der linken Seite beschädigte. Das Fahrzeug parkte dort zwischen 16.45 Uhr am Dienstag (24. September) und 13.30 Uhr am Mittwoch (25. September). Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

