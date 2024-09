Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: VW touchiert

Einen geparkten schwarzen VW Multivan touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Georg-Voigt-Straße vermutlich beim Vorbeifahren. Dadurch entstand am Montag, 23. September, zwischen 8.05 Uhr und 8.25 Uhr ein etwa 500 Euro hoher Schaden am Außenspiegel. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal- Sterzhausen: Audi touchiert

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte im Eschenweg mit einem grauen Audi Q5 und verursachte einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich zwischen Sonntag, 22. September, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell