Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist + Saxophone geklaut + Tresor und Pakete entwendet + Hanfpflanze vom Balkon entwendet + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Exhibitionist

Ein unbekannter Mann masturbierte am Sonntag, 22. September, während er gegen 9.30 Uhr auf einer Parkbank im botanischen Garten in der Deutschhausstraße lag. Er wird auf Ende 20 geschätzt und war mit einer Kappe, einer blauen College-Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Wehrda: Saxophone geklaut

Mindestens drei Saxophone im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro ließen Diebe aus einem Musikladen mitgehen. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten sie am Samstag, 21. September, gegen 1.05 Uhr an die Musikinstrumente. Der entstandene Schaden an der Scheibe beträgt etwa 1.000 Euro. Die Marburger Kripo sucht Zeugen, die die Diebe oder ein möglicher Weise genutzten Fahrzeug beschreiben können (Telefonnummer 06421/4060).

Rauschenberg: Tresor und Pakete entwendet

Mit brachialer Gewalt brachen Diebe die Tür zu einem Blumenladen mit integrierter Poststelle in der Bahnhofstraße auf. Dort entwendeten sie zwischen Donnerstag, 19. September, 18 Uhr, und Freitag, 4 Uhr, einen Tresor sowie zum Versand bereitgelegte Pakete. Der Wert des Diebesguts wird auf 6.000 Euro geschätzt, der entstandene Schaden auf etwa 500 Euro. Die Marburger Kripo sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Hanfpflanze vom Balkon entwendet

Vom Balkon eines Zweifamilienhauses im Amselweg entwendete ein Dieb eine etwa drei Meter hohe, erntereife Hanfpflanze. Dafür überstieg er am Sonntagmorgen (22. September) gegen 4 Uhr einen 2,5m hohen Zaun und kletterte anschließend auf den Balkon im ersten Stockwerk. Den Abstieg erschwerte nicht nur das Diebesgut, sondern auch ein Hund der Bewohner, der bei Geräuschen angeschlagen hatte und den Dieb durch den Garten verfolgte. Dieser gab jedoch Fersengeld, riss dabei den Holzzaun aus der Verankerung und rannte mit der Pflanze im Wert von etwa 120 Euro in Richtung Bärenweg und schließlich über einen Trampelpfad in den angrenzenden Wald zwischen Amselweg und Niederrheinische Straße davon. Zeugen, die den Mann im weiteren Verlauf gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Steffenberg- Niedereisenhausen: VW touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Kaufpark Steffenberg touchierte ein unbekannter Autofahrer einen dort geparkten schwarzen VW. Dadurch entstand am Freitag, 20. September, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden an dem Polo. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen (Telefonnummer 06461/92950).

Wetter: Ford touchiert

In der Kandelsgasse touchierte ein unbekannter Autofahrer einen dort geparkten schwarzen Ford Kuga. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand am Samstag, 21. September, zwischen 13 und 15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell