Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann in Greifswald von mehreren Personen ausgeraubt

Greifswald (ots)

Am 10.08.2024 gegen 07:00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier in Greifswald durch die Notaufnahme des Klinikums Greifswald darüber in Kenntnis gesetzt, dass in die Notaufnahme ein männliche Person gekommen ist, welche Schnittverletzungen an beiden Armen und Hämatome im Gesicht, Hals und Körper aufweist. Die Person ist offensichtlich Opfer einer Gewalttat geworden. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Der 38-jährige deutsche Geschädigte machte folgende Angaben zum Sachverhalt gegenüber den Polizeibeamten. Am 10.08.2024 gegen 05:40 Uhr wurde der Geschädigte im Hausflur seines Wohnhauses in der Maxim-Gorki-Str. 7a in Greifswald von 3 männlichen Personen tätlich angegriffen. Hierbei wurde er von den Tätern gewürgt, geschlagen und mit einem Messer an beiden Armen und dem Bauch verletzt. Die Täter verlangten dabei von dem Geschädigten die Herausgabe seines Bargeldes. Anschließend flüchteten sie in unbekannter Richtung. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben. 3 männliche Personen mit südländischem/arabischen Aussehen. Sie Sprachen Deutsch mit Akzent. Hatten alle dunkle Haare. Ein Täter hatte einen kurzen Vollbart und trug ein braunes T-Shirt. 2 Personen waren glattrasiert. Der eine davon trug ein blaues T-Shirt und hatte eine Tätowierung am Arm. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell