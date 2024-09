Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Räuber schlägt zu und erbeutet Mobiltelefon+Unfallfucht auf dem Tegut-Parkplatz in Cappel+Verkehrsschilder an der B3 umgefahren+Zwei Diebe in Cölbe festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Räuber schlägt zu und erbeutet Mobiltelefon

Nachdem ein Unbekannter in der Waldstraße das Handy eines 18-Jährigen raubte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der in Stadtallendorf lebende Mann befand sich am Donnerstag, zwischen 19.45 und 20.00 Uhr in der Waldstraße/Ecke Mozartstraße, als er nach eigenen Angaben von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Unbekannte schlug mehrfach mit den Fäusten und nahm ihn auch das Handy weg. Als das Opfer dann am Boden lag, sei eine unbekannte Anzahl an Personen hinzugekommen und hätten etwas zugerufen. Einige Minuten später entdeckte ihn ein Autofahrer und brachte ihn zu Polizei. Dort kümmerte sich eine hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung um die Verletzungen an der Hand, im Gesicht und am Rücken.

Der Tatverdächtige sei etwa 18 Jahre alt und hätte einen dunkleren Hautteint gehabt.

Wer hat den Vorfall am Donnerstag (19. September) gegen 20.00 Uhr beobachtet?

Wem ist eine größere Personengruppe dort oder in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Etwa 750 Euro wird die Reparatur an einem Daimler kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die weiße B-Klasse auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße beim Ausparken an der Stoßstange touchierte und anschließend einfach davonfuhr. Ein unbekanntes Ehepaar beobachtete den Unfall am Donnerstag (19. September) gegen 16.30 Uhr und informierte die Besitzerin, die kurz danach aus der Volksbank herauskam. Welches Ehepaar hat den Unfall auf dem Parkplatz vor der Volksbank beobachtet? Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Neustadt: Mountainbike weg

An der Sporthalle einer Schule in der Querallee hatte es ein Unbekannter auf ein blaues Mountainbike abgesehen. Das Bike befand sich am Mittwochabend (18. September) im Eingangsbereich der Halle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Rad - kurz nach dem Aufschließen der Eingangstür nach Trainingsschluss- gegen 23.00 Uhr gestohlen wurde. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen

Cölbe: Verkehrsschilder an der B3 umgefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr von Mittwoch (18. September) auf Donnerstag (19. September) in Höhe des Solarparks an der Bundesstraße 3 ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel an der Zufahrt zur zweispurigen Bundesstraße in Richtung Marburg um. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechten Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstag (19. September) gegen 05.30 Uhr. Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Cölbe: Renault aufgebrochen - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Nachdem zwei Männer im Alter von 25 und 32 Jahren in der Straße "Heuberg" einen Renault aufbrachen, konnte die Polizei diese wenig später festnehmen. Die Renaultbesitzerin war am Mittwoch (18. September) gegen 02.00 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als ihr zwei Männer in ihrem Fahrzeug auffielen. Als die Frau das Duo ansprach, gab es vor, dort schlafen zu wollen. Unmittelbar danach gingen die Beiden allerdings schnellen Schrittes davon. In der Kassler Straße stoppte eine Streife die in Bad Arolsen wohnenden Männer, fanden bei ihnen mutmaßliches Diebesgut und stellten es sicher. Anschließend nahmen die Beamten die Tatverdächtigen mit auf die Wache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg entließen sie die MÄnner im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell