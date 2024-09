Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: zweimal mit Pfefferspray attackiert+Haussfassade beschmiert+Festnahme nach Auseinandersetzung in der Mall

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Zweimal mit Pfefferspray attackiert

Gleich zweimal sprühten Unbekannte am Samstag (14. September) mit einem Pfefferspray in einem Kiosk in Straße "Neustadt". Gegen 05.15 Uhr befand sich ein 58-jähriger aus Gießen in dem Selbstbedienungsladen, als drei Männer und eine Frau den Raum betraten. Sie sprachen den Gießener an und machten Fotos von ihm. Als der 58-jährige dem Quartett den Rücken zudreht, sprühte plötzlich einer mit Pfefferspray. Etwa eine halbe Stunde später betraten ein unbekannter Mann und eine Frau, die vermutlich dem Quartett angehörten, den Kiosk. Erneut wurde der 58-Jährige mit Pfefferspray besprüht. Die Unbekannten seien zwischen 24 und 26 Jahren alt gewesen. Eine Person hatte eine kräftige Statur gehabt. Das Opfer erstattet erst am Abend Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Hausfassade beschmiert

Unbekannte schmierten in der Heusinger Straße einen politisch motivierten Schriftzug auf die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 16.00 Uhr am Montag (16. September) und 18.30 Uhr am Dienstag (17. September) verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Auseinandersetzung in der Mall - Festnahme

Am Dienstagmittag (17. September) kam es gegen 13.55 Uhr kam es in dem Einkaufszentrum "Marburg-Mall" zu einem Übergriff auf den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Nach ersten Erkenntnissen erwischte der Sicherheitsdienst vier Jugendlichen im Alter von 13 und 16 Jahren, die auf dem Parkdeck geraucht hätten. Als er das Quartett im Fahrstuhl nach unten begleitete, schlug einer plötzlich mit der Faust ins Gesicht. Als die Jugendlichen aus dem Aufzug stürmten, versuchten Passanten dem Quartett zu folgen. Bei der Flucht verlor der 16-Jährige seinen Rucksack, in dem sich sein Schülerausweis befand, und schlug zudem einer 18-Jährigen in den Oberkörper. Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizisten vier Jugendliche unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke festnehmen und nahmen diese mit auf die Wache. Der Mitarbeiterdes Sicherheitsdienstes erlitt bei dem Übergriff eine Verletzung im Gesicht. Die 18-Jährige musste aufgrund des Schlags in einem Rettungswagen behandelt werden. Gegen den 16-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Die drei 13-Jährigen haben nach ersten Erkenntnissen nicht zugeschlagen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden er und seine Begleiter von Angehörigen abgeholt.

Sabine Richter, Pressesprecherin

