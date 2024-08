Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ausweichmanöver nach Wildwechsel in Ganderkesee +++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 18. August 2024, 20:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden.

Ein 22-jähriger Mann aus Hude befuhr die Huder Straße mit einem BMW in Richtung Hude. In Hohenböken wich er einem die Fahrbahn kreuzenden Reh aus und kam nach links von der Straße ab, wo er mit einem Baum kollidierte.

Am BMW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro. Der 22-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer aus Berne blieben unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme zeigte der junge Fahrer aber Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

