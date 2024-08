Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vier Personen bei Verkehrsunfall in Jade verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Familie wurde am Sonntag, 18. August 2024, bei einem Verkehrsunfall in Jade verletzt.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Barßel mit einem VW die Jader Straße in Richtung Jaderberg. Kurz hinter der Altendeicher Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Die 33-jährige Lebensgefährtin des Fahrers und beide Kinder, ein dreijähriger Sohn und eine fünfjährige Tochter, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der 35-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste lediglich ambulant versorgt werden. Am VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

