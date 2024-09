Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrektur zu einer Unfallflucht in Marburg-Cappel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers bitte ich um Korrektur einer Pressemeldung (Parkplatzrempler in Cappel vom 16.09.2024 - 15:46)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5865740

Die Unfallörtlichkeit war nicht auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes (Marburger Straße 100) sondern auf dem Parkplatz einer Bäckerei (Marburger Straße 20).

Die Meldung müssten wie folgt lauten:

Marburg: Parkplatzrempler in Cappel

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Marburger Straße 20 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren einen Ford. Der graue EcoSport parkte dort am Donnerstag (12. September) gegen 13.05 Uhr. Die Polizei schätzt den Lackschaden am rechten Außenspiegel und dem Kotflügel auf etwa 1.500 Euro. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

