Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Pkw in Biedenkopf beschädigt+Fazit nach Verkehrskontrollen in Gladenbach und Biedenkopf+Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten in Marburg und Buchenau+Einbruch in Hachborner Supermarkt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Auto durch Verkehrsschild beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht zu Donnerstag einen in der Schulstraße geparkten weißen Citroen. Die Besitzerin des weißen C1 informierte gegen 00.50 Uhr die Polizei über den Schaden an ihrer Windschutzscheibe. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte ein Verkehrsschild gegen den PKW stieß oder legte, so dass in der Folge die Scheibe zerkratzt wurde. Zeugen, die dort zwischen Mittwochabend (18. September) und 00.50 Uhr am Donnerstag (19. September) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach/Biedenkopf: Fazit nach Verkehrskontrollen - Über ein Dutzend verstießen gegen das Durchfahrtsverbot

Beamte der Polizeistation Biedenkopf führten am Dienstag (17. September) Kontrollen im Stadtgebiet Biedenkopf und Gladenbach durch.

In Gladenbach häuften sich von Anwohnern aus der Ammenhäuser Straße die Beschwerden über Verkehrsteilnehmer. Aufgrund von Baustellen im Stadtgebiet wird die Straße von Verkehrsteilnehmern stark genutzt, obwohl diese durch das Verkehrszeichen 250 für Fahrzeuge (ausgenommen Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr) gesperrt ist. In einem Zeitraum von 45 Minuten stellten die Ordnungshüter 13 Verstöße fest. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld zwischen 50 und 100 Euro vor.

Bei Kontrollen im Stadtgebiet von Biedenkopf stellten die Polizisten zwei Autofahrer fest, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren und leiteten gegen einen 32-Jährigen und 53-Jährigen jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Fünf Fahrer nahmen es mit der Gurtpflicht nicht so genau. Die Fahrzeugführenden müssen hier mit einem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro rechnen.

Marburg: Zeugenaufruf nach Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Weintrautstraße in den alten Kirchhainer Weg geriet eine 26-jährige Frau aus Marburg mit ihrem Caddy gegen den Bordstein. Die Marburgerin war am Mittwoch (18. September) gegen 14.40 Uhr auf der rechten Abbiegespur in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein unbekannter VW-Fahrer (Sportsvan) auf der linken Fahrspur nach links in den Alten Kirchhainer Weg ebenfalls abbiegen wollte. Dabei soll der Unbekannte immer weiter auf die Fahrspur der Caddy-Fahrerin gekommen sein, so dass diese ausweichen musste und den Bordstein touchierte. Trotz mehrerer Hupsignale im weiteren Fahrtverlauf fuhr der Unbekannte einfach weiter und bog letztendlich in Richtung der Bundesstraße 3 nach rechts ab. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat das Fahrverhalten beider Verkehrsteilnehmer beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Weißer Toyota touchiert

In der Stresemannstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar mit einer Anhängerkuppel die Stoßstange eines geparkten weißen Toyota. Der Unfall ereignete sich zwischen 01.00 am Dienstag (17. September) und 16.30 Uhr am Mittwoch (18. September) in Höhe der Hausnummer 18. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 500 Euro hohen Schadens machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Dautphetal: Unfallflucht in Buchenau

Nach einer Unfallflucht in der Kohllachenstraße in Buchenau sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag (18. September) zwischen 16.00 und 18.30 Uhr geriet ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Kurvenbereich der Hausnummer 5 von der Straße ab und stieß gegen einen im Carport geparkten Seat. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der oder die Unbekannte mit einem Fahrrad gegen den PKW fuhr. Am Unfallort fanden die Beamten einen Gummianhänger in Form eines roten Monsters, dessen Auge hervorquillt, wenn man darauf drückt. Es kann sein, dass dieser Anhänger im Zusammenhang mit dem Unfall steht. Die Polizei schätzt den Heckschaden auf etwa 1.200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Besitzer des Gummianhängers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Ebsdorfergrund: Einbrecher erbeuten Bargeld und Zigaretten

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es Unbekannte in einem Supermarkt in der Hachborner Straße in Hachborn abgesehen. Der oder die Unbekannten hebelten zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (18. September) und 07.15 Uhr am Donnerstag (19 September) Fenster auf. Aus einem Büro und Verkaufsraum stahlen sie Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe bzw. Anzahl. Zeugen, die dort verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell