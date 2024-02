POL-SI: Versuchter Pkw Diebstahl - Zwei Täter flüchtig -#polsiwi

Freudenberg - Lindenberg (ots) - Vier Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot nach Geschwindigkeitsmessungen am Kindergarten in Freudenberg-Lindenberg. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein führte dort am Montag (12. Februar) von morgens bis mittags Geschwindigkeitsmessungen durch. Von fast 2.200 gemessenen Fahrzeugen war fast jedes 20. zu ...

mehr