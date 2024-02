Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geschwindigkeitsmessungen am Kindergarten - vier Fahrern droht ein Fahrverbot - #polsiwi

Freudenberg - Lindenberg (ots)

Vier Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot nach Geschwindigkeitsmessungen am Kindergarten in Freudenberg-Lindenberg. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein führte dort am Montag (12. Februar) von morgens bis mittags Geschwindigkeitsmessungen durch.

Von fast 2.200 gemessenen Fahrzeugen war fast jedes 20. zu schnell unterwegs. Insgesamt 86 Mal löste der Blitz aus. Bei einem Mercedes aus dem Kreis Olpe zeigte das Display des Messgerätes 66 km/h an. Erlaubt sind an dieser Stelle 30 km/h. Der Wagen war somit 36 km/h zu schnell unterwegs. Neben einem einmonatigen Fahrverbot erwartet die Fahrerin bzw. den Fahrer laut Bußgeldkatalog einen Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro. Insgesamt waren an diesem Vormittag vier Fahrzeuge derart zu schnell, dass jeweils ein Fahrverbot droht.

Im Falle des geblitzten Mercedes wird die Gefahr einer derartigen Geschwindigkeitsüberschreitung deutlich: Bei 30 km/h beträgt der Anhalteweg bei einer Gefahrenbremsung knapp 14 Meter. Bei 66 km/h beträgt der Anhalteweg 30 Meter. Gerade im Bereich eines Kindergartens kann es zu unverhofften Verkehrssituationen kommen. Der vorgenannte Unterschied kann dann über Leben entscheiden.

Die Polizei appelliert daher: "Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Halten Sie sich bitte an die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen, damit auch die sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen."

