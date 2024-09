Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheunenbrand + Stromkasten und Anhänger beschmiert + Heckscheibe eingeschlagen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Münchhausen- Wollmar: Scheunenbrand

Aufgrund unbekannter Ursache geriet am Montag, 23. September, eine Scheune in der Dorfstraße in Brand. Erste Meldungen erreichten die Polizei gegen 15.25 Uhr. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb das angrenzende Wohnhaus unbeschädigt und weiterhin bewohnbar. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt Wollmar gesperrt und erst ab ca. 19.35 Uhr wieder befahrbar. In der Scheune befanden sich mehrere Oldtimer-Motorräder, insgesamt dürfte der entstandene Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Personen wurden nicht verletzt. Mit Ermittlungsergebnissen ist frühestens zum Ende der Woche zu rechnen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges/ Auffallendes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Stromkasten und Anhänger beschmiert

Im Haddamshäuser Weg, unweit der im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft, beschmierten Unbekannte einen Stromkasten und zwei geparkte Anhänger. In allen drei Fällen handelte es sich um die Worte "Refugees welcome", die Zeugen am Samstag, 21. September, feststellten. Es entstand jeweils ein Schaden in dreistelliger Höhe. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen die Heckscheibe an einem in der Umgehungsstraße geparkten schwarzen VW Polo ein. Dadurch entstand am Montag, 23. September, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr, ein etwa 250 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Smart touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer einen blauen Smart, der in der Leipziger Straße parkte. Dadurch entstand zwischen Mittwoch, 11. September, 9.30 Uhr, und Montag, 23. September, 14 Uhr, ein etwa 500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Kia touchiert

Die gesamte linke Seite eines geparkten weißen Kia Ceed beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Marburger Straße. Vermutlich touchierte er am Freitag, 20. September, zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr beim Vorbeifahren den Kia und verursachte den etwa 10.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Motorrad angefahren

Erhebliche Beschädigungen an einem KTM Motorrad stellte der Besitzer am Dienstag, 17. September, fest. Zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer im Kiefernweg/ Ecke Weinbergstraße an das dort abgestellte Kraftrad. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

