FW-EN: Feuerwehr Schwelm wurde am Pfingstwochenende mehrfach alarmiert

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am verlängerten Wochenende zu verschiedenen Einsätzen alarmiert.

Am Freitag, dem 17.05.2024 wurde die Feuerwehr um 14:57 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft in der Kaiserstraße alarmiert. Hier hatte ein Brandmelder in der Küche ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass Papier auf einer heißen Herdplatte lag. Nachdem der Bereich belüftet wurde, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Sicherheitsdienst vor Ort übergeben. Alarmiert waren hier die Löschzüge Stadt und Winterberg sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 17 Personen und vier Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 15:30 Uhr beendet werden.

Weiter ging es für die hauptamtliche Wachbesatzung und den Einsatzführungsdienst um 16:32 Uhr zum Schwelmer Bahnhof. Hier wurde ein beißender Geruch gemeldet. Die Kräfte vor Ort konnten keinen beißenden Geruch mehr feststellen. Auch gab es bei diesem Einsatz keine Verletzten. Daher konnten die Kräfte der Feuerwehr kurze Zeit später wieder einrücken. Der Einsatz war gegen 17:00 Uhr beendet. Die Feuerwehr war hier mit zwei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort. Eingesetzt waren der Einsatzführungsdienst, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie die Hausbesatzung.

Der Samstag verlief für die Feuerwehr Schwelm glücklicherweise einsatzfrei. Dafür startete der Pfingstsonntag umso früher:

Die Feuerwehr Schwelm wurde am 19.05.2024 um 01:30 Uhr in die Mittelstraße zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. In dem Dachgeschoss eines Gebäudes konnte der Alarm des Gerätes gut wahrgenommen werden. Es wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um die Wohnung von außen in Augenschein zu nehmen. Parallel ging ein Trupp zur Wohnungsöffnung mit Spezialwerkzeug vor. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Hierbei wurden weder Feuer noch Rauch festgestellt. Da die Wohnungsinhaber nicht zuhause waren, wurde die Einsatzstelle abschließend an die Polizei übergeben. Eingesetzt waren Kräfte der Löschzüge Winterberg und Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtlichen Kräfte. Der Einsatz konnte gegen 2:00 Uhr beendet werden. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 21 Einsatzkräften sowie sechs Fahrzeugen vor Ort.

Am Pfingstsonntag wurden dann die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Stadt sowie der Einsatzführungsdienst um 17:23 Uhr erneut alarmiert. In der Untermauerstraße hatte die Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert. Es konnte Tabakrauch festgestellt werden. Ein Verursacher konnte durch die Feuerwehr allerdings nicht angetroffen werden, weshalb die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde. Für die vier Fahrzeuge und 17 Personen von Feuerwehr und Rettungsdienst endete der Einsatz gegen 18:00 Uhr.

Am Pfingstmontag, dem 20.05.2024, wurde das Personal der hauptamtlichen Wachbesatzung um 09:35 Uhr mit der Drehleiter in die Ruhrstraße alarmiert. Hier wurde der Rettungsdienst unterstützt und eine Person schonend aus dem 2. Obergeschoss mit der Drehleiter transportiert und anschließend wieder dem Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz war gegen 10:20 Uhr beendet.

Um 17:04 Uhr wurde erneut das hauptamtliche Personal mit Drehleiter in die Graslake alarmiert. Hier hatte ein Mitbürger angerufen, der angab auf seinem Balkon zu sein und nicht mehr ins Gebäude zu kommen. Vor Ort konnte keine Person angetroffen werden. Weitere Recherchen ergaben, dass der Mann sich in einem Altenheim befand und scheinbar etwas durcheinander war. Das Personal des Heimes konnte dem Mann helfen. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. Der Einsatz konnte gegen 17:25 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell