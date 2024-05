Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft, Kaiserstr.

Schwelm (ots)

Am Samstagmittag (11.05.2024) um 13:07 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kaiserstr. alarmiert. In einer Flüchtlingsunterkunft hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Angebranntes Essen im Küchenbereich hatte zu der Auslösung des Feueralarms geführt. Die Küche wurde belüftet, der Herd war bereits abgeschaltet. Nach der Kontrolle des Bereiches wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle an den vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 13:40 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell