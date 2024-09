Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Honda in der Ritterstraße touchiert+Alarmanlage verschreckt Einbrecher+Unbekannter entblößt sich in Wehrda

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Honda touchiert

Etwa 1.500 Euro wird die Reparatur an einem Honda kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Jazz in der Ritterstraße an der Stoßstange touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 20.00 Uhr am Sonntag (22. September) und 08.00 Uhr am Montag (23. September) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

In der Georg-Kramer-Straße hatte es ein Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (26. September) abgesehen. Gegen 00.10 Uhr hebelte er an der Eingangstür. Vermutlich führte die auslösende Alarmanlage dazu, dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und ohne Beute flüchtete. Der unbekannte Tatverdächtige trug einen grauen Hoodie, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Unbekannter entblößt sich in Wehrda

Ein bislang unbekannter Mann hat sich im Eingangsbereich eines Waldstücks in der Straße "Am Kornacker" in Wehrda mit heruntergelassener Hose gezeigt. Eine 30-jährige Frau aus Marburg war dort am Donnerstag (19. September) auf einem Waldweg unterwegs, als sie an dem Unbekannten vorbeilief. Als sie sich wenig später umdrehte, hatte er seine Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Glied. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen 1,60 bis 1,70 Meter großen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren gehandelt haben. Der Täter soll eine normale schlanke Figur, helle Haut und dunkle Haar gehabt haben. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans, ein blaues T-Shirt mit weißem Print und eine Brille. Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell