Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Den Falschen überholt + Kratzer an Schiebetür

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Gisselberg: Den Falschen überholt

Ein nach Dienstende nach Hause radelnder Polizeibeamter staunte sich schlecht, als ihn am Freitag, 27. September, ein Kleinkraftrad auf dem Radweg von Marburg nach Gisselberg überholte. Beide Personen auf dem Motorrad wirkten sehr jung, der Beifahrer trug zudem keinen Helm. Ganz doof für die beiden war es aber, dass sich der Beamte noch an die Ereignisse der vergangenen Tage erinnerte und ihm dadurch die Piaggio sehr bekannt vorkam. Eine telefonische Nachfrage bei der Polizeistation bestätigte den Verdacht, dass es sich um die Aprilia handelte, die Unbekannte zwischen Montag, 23. September, und Donnerstag, 26. September, aus einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße entwendet hatten. Inzwischen waren die zwei Unbekannten außer Sichtweite des Beamten. Der wiederrum brauchte nicht lange, bis er die zwei auf dem Radweg nach Niederweimar am Solarpark wieder entdeckte. Der Beamte hielt sich abseits auf und wartete auf uniformierte Kolleginnen und Kollegen. Kaum entdeckten die zwei Unbekannten den Polizeiwagen, stiegen sie wieder auf das Kleinkraftrad auf und flüchteten auf dem Radweg in Richtung Niederweimar. Dabei sah sich der Fahrer mehrfach nach hinten um, ignorierte aber die Anhaltezeichen "Stop! Polizei" sowie das Blaulicht und Martinshorn. Erst als die zweite Polizeistreife ihm auf dem Radweg entgegenkam, hielt der Fahrer an, ließ die Aprilia zu Boden fallen und flüchtete zu Fuß. Ein Polizeikommissaranwärter nahm ihn nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Auch den Beifahrer nahm eine Streife vorläufig fest, er war direkt bei der Aprilia stehen geblieben. Bei ihm handelte es sich um einen 14-jährigen Marburger, der zunächst mit auf die Polizeistation kam, bevor Beamte ihn seiner Mutter übergaben. Der 15-jährige Fahrer aus Marburg kam ebenfalls mit zur Polizeistation. Gegen ihn leiteten die Beamten Ermittlungen wegen des unbefugten Gebrauchs des Kleinkraftrads und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Auch er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut von Verantwortlichen. Die Ermittlungen zum Diebstahl des Kleinkraftrads dauern an, der Besitzer erhielt die Aprilia zurück. Zeugen, die Hinweise zum Abhandenkommen der schwarzen Piaggio Aprilia mit dem Kennzeichen MR-SC 85 geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Marburg zu melden (Telefonnummer 06421-4060).

Marburg- Wehrda: Kratzer an Schiebetür

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Alkoni/ Begro- Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße einen Renault Master, der dort am Mittwoch, 25. September, von 15 bis 16 Uhr in der Nähe der Imbissbude parkte. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden an der rechten Fahrzeugseite zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Unfallermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

