Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt und verfolgt Auto bis zum Eintreffen der Polizei

Hagen-Eilpe (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei in den frühen Mittwochmorgenstunden (23.10.) einen Autofahrer, der in Schlangenlinien und mit einer unsicheren Fahrweise unterwegs war. Der Mercedes habe im Wechsel stark beschleunigt und wieder abgebremst und zwischenzeitlich zwei Fahrspuren genutzt. Auf der Badstraße habe der Fahrer dann ohne erkennbare Gefahr eine Vollbremsung durchgeführt. Auf der Körnerstraße war der Mercedes dann nach Angabe des Zeugen auf der Busspur unterwegs. Der Melder folgte dem Auto bis zum Eintreffen der Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den 45-jährigen Fahrer des Mercedes gegen 1.15 Uhr in der Eilper Straße. Der Mann reagierte während des Gespräches mit den Beamten verzögert, seine Aussprache war darüber hinaus verwaschen. Als er aus dem Mercedes ausstieg, musste er sich an seinem Fahrzeug festhalten. Er torkelte darüber hinaus mehrmals hin und her. Ein freiwilliger Atemalkoholtest klappte erst nach mehrmaligem Erklären und einigen Versuchen. Das Testgerät zeigt 1,1 Promille an. Darüber hinaus verlief ein freiwilliger Drogenvortest ebenfalls positiv. Der Mann aus Düren musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell