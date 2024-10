Polizei Hagen

POL-HA: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Osemundstraße - Motorradfahrer prallt gegen Baum

Hagen-Priorei (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2024, fuhr gegen 17:15 Uhr ein Motorradfahrer die Osemundstraße entlang. Der 26-jährige Hagener verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte abseits der Fahrbahn gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme rückte ein Spezialistenteam aus Wuppertal an. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (hir)

