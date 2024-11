Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Halloween-Fazit: 80 Einsätze, 55 Platzverweise und Verletzte nach Böllerwürfen

Märkischer Kreis (ots)

Einsatzkräfte der Polizei mussten zwischen dem 31.10., 16 Uhr und dem 01.11., 6 Uhr, zu 80 Einsätzen mit Halloween-Bezug ausrücken. Darunter fielen z.B. Randalierer, Eierwerfer und in diesem Jahr ganz besonders die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände wie "Böller". Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 80 Einsätze zum üblichen Einsatzgeschehen noch hinzuzurechnen sind. Insgesamt mussten Polizeibeamtinnen und -beamte im o.g. Zeitraum 289 Einsätze abarbeiten. 55 Menschen wurden Platzverweise erteilt, z.B. um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden. Einige der Einsätze stellen wir im Folgenden dar. (dill)

In Menden beobachtete eine Polizeistreife am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, am Stuckenacker, wie aus dem Beifahrerfenster eines Autos ein Böller auf einen fahrenden Pkw flog. Bei dem Feuerwerkskörper handelte es sich um einen Böller der Kategorie F3, die nur erworben oder verwendet werden darf, wenn der Nutzer eine entsprechende Erlaubnis besitzt. Die Beamten schrieben gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (cris)

In Werdohl haben mehrere Jugendliche einen Bus mit Eiern und Pyrotechnik beworfen. Ein Kind rief aus dem Bus seine Eltern an und bat sie, ihn abzuholen. Während die Eltern mit ihrem Sohn neben dem Bus standen, kam eine vierköpfige Gruppe auf sie zu und warf einen Böller - nach dem Eindruck der Betroffenen direkt auf sie zu. Das achtjährige Kind klagte anschließend über Ohrenschmerzen. Die Polizei wurde gerufen. Eine Fahndung nach den vier dunkel gekleideten Verdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Am Donnerstagabend ist am Meinerzhagener Prumbomweg ein Kondomautomat in die Luft geflogen. Am nächsten Morgen informierte ein Anlieger die Polizei. Er berichtete, dass es am Abend zuvor gegen 21.45 Uhr einen lauten Knall gegeben habe. Am nächsten Morgen entdeckte er den Ausgangsherd. Die Automatenteile, Münzen sowie Kondome und Sexspielzeuge verteilten sich über den Parkplatz hinter der Drogerie. Vermutlich wurden Feuerwerkskörper in den Automaten gesteckt. Es fehlte die Geldkassette. Die Polizei bittet um Hinweise. (cris)

In Hemer gab es Streit auf einer Halloweenparty. Donnerstagnacht rückte die Polizei gegen 02:50 Uhr zu einer Gaststätte an der Ihmerter Straße aus. Ein 33 Jahre alter Mendener und ein 22 Jahre alter Hemeraner gerieten aneinander nachdem es im alkoholisierten Zustand zu Streit auf der Tanzfläche kam. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzten. (lubo)

An der Hemeraner Brahmsstraße, Beethovenstraße und Franz-Schubert-Straße wurden in der Halloween-Nacht insgesamt 14 Fahrzeuge beschädigt. Unter anderem demolierten die unbekannten Täter die Außenspiegel. Die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

In Herscheid wurde eine 14 Jahre junge Herscheiderin am Donnerstagabend durch einen Böller verletzt. Sie stand an der Lüdenscheider Straße, als der Beifahrer eines vorbeifahrenden Autos einen Böller in ihre Richtung warf. Der Böller detonierte und verletzte sie am Oberschenkel. Es entstand eine leichte Brandverletzung. Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug und den Insassen nimmt die Polizei Plettenberg entgegen. (lubo)

In Iserlohn klingelten Donnerstagabend zwei elf Jahre alte Mädchen an einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenhöhe und baten um "Süßes". Einer der Anwohner öffnete gegen 18:50 Uhr die Wohnungstür und warf den Mädchen eine Glasflasche entgegen, die neben ihnen zersplitterte. Teile der Scherben landeten in den Haaren der Mädchen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 45 Jahre alten Anwohner. (lubo)

Auch die Kontrolle von Autofahrern war in der Halloween-Nacht ein Schwerpunkt. Von den insgesamt 229 Kontrollierten, waren kreisweit zwei unter Alkohol- und vier unter Drogeneinfluss unterwegs. Entsprechende Blutproben waren die Folge. Ein Autofahrer fuhr ohne Führerschein und wurde ebenfalls angezeigt. (dill)

