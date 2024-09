Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nach Automatensprengung in Papenburg: Polizei bittet Bevölkerung im Mithilfe bei Suche nach Fluchtfahrzeug

Osnabrück/Papenburg (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am vergangenen Donnerstag (29.08.24) in Papenburg im Einkaufszentrum "Deverpark", laufen die Ermittlungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück auf Hochtouren. In dem Zusammenhang wenden sich die Ermittler nun an die Bevölkerung, um Hinweise zum Tatablauf und vor allem zum Verbleib des Tatfahrzeuges zu erhalten. Die Polizei fragt: Wem ist am 29.08.24, in der Zeit zwischen 03.30-04:30 Uhr eine hochmotorisierte, dunkelfarbene Limousine, mutmaßlich der Marke Mercedes-Benz mit dem Kennzeichen EL-..., im näheren Umfeld des Tatortes aufgefallen? Und wer kann möglicherweise Angaben zum Verbleib des Tatfahrzeuges machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327-6120.

Die Zentrale Kriminalinspektion und die Staatsanwaltschaft Osnabrück setzen zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen bereits seit Jahren erfolgreich Sondereinheiten ein. So konnten bereits in mehreren großangelegten Durchsuchungs- und Festnahmeaktionen deutscher- und niederländischer Sicherheitsbehörden zahlreiche Beschuldigte dingfest gemacht und verurteilt werden.

Ziel ist es, die verschiedenen Taten mit einem überregionalen Ansatz zu analysieren, die Ermittlungen zu konzentrieren und mögliche grenzüberschreitende Tatzusammenhänge festzustellen - auch die Tat in Papenburg wird jetzt dahingehend betrachtet.

"Wir wollen den Tätern gemeinsam das Handwerk legen. Hier ist allerdings ein langer Atem gefragt, da wir es mit organisierter und internationaler Kriminalität zu tun haben", so Marco Ellermann, Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Osnabrück.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell