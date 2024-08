Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erfolgreiche Rückkehr von "Tough like a Cop" bei neuer Azubimesse

Osnabrück (ots)

Nach der erfolgreichen Prämiere im letzten Jahr kehrte die Veranstaltung "Tough like a Cop" am 18.08.2024 zurück auf das Gelände des Osnabrücker Sportclubs. Dieses Mal jedoch nicht alleine. Neben anderen Blaulichtorganisationen, wie beispielsweise dem THW und der Feuerwehr, konnte mit der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim ein weiterer Kooperationspartner gewonnen werden. Somit präsentierten sich über 20 weitere regionale Unternehmen auf der Azubimesse 2024.

Und genauso wie im letzten Jahr, gab es auch wieder bei "Tough like a Cop" jede Menge zu sehen - und vor allem zum Mitmachen. Unter der Anleitung von Polizistinnen und Polizisten bekamen Interessierte die Möglichkeit für den Sporttest des Einstellungsverfahrens bei der niedersächsischen Polizei zu trainieren. Auf dem Außengelände und in der Sporthalle des Osnabrücker Sportclubs wurden dafür fünf Stationen aufgebaut, bei denen die Einzeldisziplinen absolviert werden konnten.

Zahlreiche Jugendliche nahmen das Angebot wahr und stellten ihr sportliches Können unter Beweis. Dabei ließen sie sich auch nicht von den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern oder einem Kamerateam aus dem Konzept bringen. Für Einige ging es nach den Sportübungen direkt zu den Einstellungsberatern im Nachwuchswerbungstruck. Hier gab es weitere Informationen zum Studium an der Polizeiakademie. Bei den angrenzenden Infoständen konnten die Besucherinnen und Besucher außerdem Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei, wie beispielsweise die Bereitschafts- oder die Kriminalpolizei, bekommen und direkt mit den Kolleginnen und Kollegen in den Austausch gehen. Unter dem Motto #MehrAlsUniform stellte sich dabei auch der Tarif- und Verwaltungsbereich der Polizei vor.

Highlight der Veranstaltung waren die Diensthundeführer und die Reiterstaffel. Bei den eindrucksvollen Vorführungen konnten die Besucherinnen und Besucher hautnahe erleben, wie eng Mensch und Tier zusammenarbeiten.

"Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. Wir konnten den Besucherinnen und Besuchern nicht nur einen authentischen Einblick in unsere Arbeit geben, sondern vor allem viele tolle Gespräche führen. Wir bedanken uns besonders beim Osnabrücker Sportclub dafür, dass wir die Veranstaltung wieder hier durchführen konnten. Vielen Dank auch an die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim und an die anderen Partner.", so Kim Junker-Mogalle, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell