Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: "Tough like a Cop" - Sport, Ausbildung und Action auf der Azubimesse 2024 am 18.08. in Osnabrück. Einladung für Interessierte und Medienvertretende.

Osnabrück (ots)

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr kehrt die Veranstaltung "Tough like a Cop" am 18.08.2024 auf das Gelände des Osnabrücker Sportclubs zurück. In diesem Jahr wird das Event um eine spannende Neuerung erweitert: Unter dem Motto #GemeinsamMenschenBilden wird die Veranstaltung nun zusammen mit der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim als Azubimesse 2024 ausgerichtet.

Somit stellt sich in diesem Jahr nicht nur die Polizei als Arbeitgeber vor. Über zwanzig regionale Arbeitgeber bieten Einblicke in ihre Berufe. Es warten Mitmachaktionen, spannende Talkrunden und informative Vorträge. Darüber hinaus bekommen die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Bei "Tough like a Cop" bekommen die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, gemeinsam mit Polizeibeamten für den Sporttest des Einstellungsverfahrens bei der niedersächsischen Polizei zu trainieren. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die Anforderungen aus erster Hand kennenzulernen und sich gleichzeitig ein paar Tipps und Tricks zu holen. Neben dem Sporttest erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm und eine Vielzahl an Infoständen. Darunter beispielsweise:

- Vorführungen der Hundestaffel und Reiterstaffel: Erleben Sie die beeindruckenden Fähigkeiten unserer Diensthunde und -pferde bei spannenden Vorführungen. - Präsentationen unterschiedlicher Arbeitsbereiche und Fahrzeuge bei der Polizei: Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Aufgabenbereiche, wie beispielsweise die Bereitschaftspolizei, die Kriminalpolizei oder Präventionsarbeit, und Karrierewege innerhalb der Polizei. - Informationen zu Tarif- und Verwaltungsangestellten bei der Polizei: Auch abseits der Uniform gibt es vielfältige Karrieremöglichkeiten, die hier vorgestellt werden. - Kinderpolizeistand mit Bobbycarparcours: Unsere kleinen Gäste können sich spielerisch als Nachwuchspolizisten ausprobieren.

Darüber hinaus sind auch das Technische Hilfswerk und unsere Polizei-Gewerkschaften vertreten.

Um sich auf die diesjährige Veranstaltung einzustimmen, laden wir alle Interessierten ein, das Video vom letzten Jahr auf dem Instagram-Kanal der Polizei Osnabrück anzuschauen. Den Link zum Video finden Sie hier: https://www.instagram.com/reel/CySdQLEorsu/

Hier nochmal alle Infos im Überblick:

Datum: 18.08.2024, 10:00-15:00 Uhr Ort: Osnabrücker Sportclub, Hiärm-Grupe-Straße 8, 49080 Osnabrück

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der Azubimesse 2024!

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell