Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kondomautomat gesprengt - Randale am Getränkemarkt

Meinerzhagen (ots)

Ein 55-jähriger Mann hat am Samstagmorgen gegen 11.15 Uhr erst in einem Getränkemarkt, dann auf dem Parkplatz des Ladens randaliert. Dort schlug er auf Fahrzeuge ein. Als die Polizei eintraf, lag der Mann auf der Motorhaube eines Pkw. Nach mehreren Versuchen, ihn anzusprechen, sprang er plötzlich auf und ging schreiend auf die Polizeibeamten los. Die Beamten hielten ihn fest und legten ihm Handfesseln an. Er ließ sich immer wieder fallen, wehrte sich gegen die Griffe und stieß sich weg. Bereits gegen 9.45 Uhr hatte der sehr stark alkoholisierte Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Während ihn die Beamten zu diesem Zeitpunkt nur zur Ruhe ermahnt hatten, wurde er nun zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er bekam eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Donnerstagabend ist am Prumbomweg ein Kondomautomat in die Luft geflogen. Am nächsten Morgen informierte ein Anlieger die Polizei. Er berichtete, dass es am Abend zuvor gegen 21.45 Uhr einen lauten Knall gegeben habe. Am nächsten Morgen entdeckte er den Ausgangsherd. Die Automatenteile, Münzen sowie Kondome und Sexspielzeuge verteilten sich über den Parkplatz hinter der Drogerie. Vermutlich wurden Feuerwerkskörper in den Automaten gesteckt. Es fehlt die Geldcassette. Die Polizei bittet um Hinweise. (cris)

