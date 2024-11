Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrer ignoriert Anhaltezeichen der Polizei und rote Ampeln

Plettenberg (ots)

Weil er kein Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter hatte, stoppte eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag auf dem Böddinghauser Weg einen 36-jährigen Plettenberger. Er erklärte, dass das Kennzeichen abgefallen sei.

Weil er seinen Zug bekommen wollte, ignorierte ein 60-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen die Anhaltesignale eines Streifenwagens der Polizei. Die Beamten wollten seinen Pkw kurz vor 8 Uhr auf der Straße Am Wall kontrollieren und gaben Anhaltezeichen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas, umfuhr die rote Ampel an der Kreuzung Herscheider Straße, indem er kurz abbog und eine Sperrfläche überquerte. In leichten Schlangenlinien ging es mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Hestenbergtunnel und weiter über die Landstraße 697. Er überfuhr eine weitere rote Ampel. Die Polizei zog mehrere Streifenwagen-Besatzungen zusammen. Über 4,5 Kilometer führte die Flucht, bis der Fahrer in der Bruckstraße stoppte. Die Polizeibeamten fixierten den Fahrer mit Handfesseln und nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest fiel negativ aus. Der 60-Jährige erklärte, dass er eilig gehabt habe, weil er seinen Zug nicht verpassen wollte. Das rechtfertigt seiner Ansicht nach auch, Anhaltesignale der Polizei zu ignorieren. Diese Sicht vertrat er vor Ort sehr vehement. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wird bei der Straßenverkehrsbehörde anregen, die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs zu überprüfen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag um 14.40 Uhr fiel den Polizeibeamten ein 36-jähriger Fahrer auf. Er zeigte Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Arzt nahm ihm auf der Polizeiwache Blutproben ab. Die Polizeibeamten unterwagten das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Am Sonntag zwischen 17.30 und 20.30 Uhr wurde am SGV-Heim an der Bannewerthstraße ein Pedelec gestohlen. Der Fahrer hatte sein avocadogrünes Sante Cruz Heckler-Bike mit einem Faltschloss gesichert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell