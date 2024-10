Erbach (ots) - Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines weißen Pkw (möglicherweise FIAT 500) im Westring in Erbach einen geparkten schwarzen Kleinwagen an der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und ohne Abgaben seiner Personalien von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das ...

mehr