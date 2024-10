Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: 49 Fahrräder auf Kürbismarkt codiert

Weiterer Termin am kommenden Samstag

Groß-Zimmern (ots)

Am vergangenen Sonntag (13.10.) haben die Schutzleute vor Ort der Polizeistation Dieburg im Rahmen des Kürbismarktes rund um das Rathaus eine Fahrradcodier-Aktion durchgeführt. Das Interesse an dem Angebot war sehr hoch, zahlreiche Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer wollten ihr Velo mit einem individuellen Code versehen, um es unattraktiv für Kriminelle zu machen. Dank guter Organisation und Engagement konnten alle vor Ort anwesenden Personen bedient werden. Am Ende des Tages wurden insgesamt 49 Fahrräder erfolgreich codiert.

Die Fahrradcodierung ist ein wichtiger Bestandteil der Diebstahlprävention. Durch die individuelle Codierung wird das Fahrrad eindeutig identifizierbar, was nicht nur eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Diebe haben kann, sondern auch die Zuordnung erleichtert, falls das Rad tatsächlich gestohlen wird. Im Falle eines Diebstahls können codierte Fahrräder leichter ihrem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet und zurückgegeben werden.

Für alle, die den Termin verpasst haben, gibt es in dieser Saison noch eine weitere Möglichkeit: Am kommenden Samstag (19.10.) von 11 bis 14 Uhr findet eine weitere Fahrradcodierung in der Heidelberger Straße 195, 64285 Darmstadt, statt. (Wir haben bereits berichtet.)

Die notwendigen Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 06151/969-41254 entgegengenommen.

Wichtiger Hinweis: Bitte bringen Sie zur Codierung ein Identifikationsdokument sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist zudem der Batterie-Schlüssel erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell