POL-DA: Südhessen: Polizei zieht Bilanz nach "Sicherheitswoche 2024" - Über 800 Personen und rund 360 Fahrzeuge kontrolliert

Südhessen (ots)

Statistisch gesehen ist Südhessen nach wie vor die sicherste Region Hessens. Mit der "Sicherheitswoche 2024", die in der Zeit zwischen dem 7. und 11. Oktober stattfand, legte das Polizeipräsidium nun den Fokus darauf, auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter zu stärken und Südhessen für Kriminelle unattraktiv zu machen. Jeden Tag fanden in einem der südhessischen Landkreise bzw. auf den dort verlaufenden Autobahnen entsprechende Kontrollmaßnahmen statt (wir haben berichtet). Zuletzt wurden bei Kontrollen am vergangenen Freitag (11.10.) im Kreis Groß-Gerau dutzende Personen von der Polizei genauer unter die Lupe genommen und bestehende Haftbefehle gegen zwei 26 und 30 Jahre Männer in Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg vollstreckt.

Über 800 Personenkontrollen, 366 kontrollierte Fahrzeuge, die Vollstreckung von sechs Haftbefehlen, 48 Verkehrsstrafanzeigen und 14 Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Waffengesetz, lautet die Bilanz der zurückliegenden Kontrollwoche.

