POL-DA: Pfungstadt: Zwei Verdächtige nach Diebstahl vorläufig festgenommen

In der Nacht zum Samstag (12.10.) konnte eine Streife zwei junge Männer vorläufig festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen, 20 und 24 Jahre alt, waren gegen 1:25 Uhr in der Waldstraße dabei beobachtet worden, wie sie sich an mehreren unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen machten. Anschließend fahndeten mehrere Streifen erfolgreich nach den Tätern.

Bei der vorläufigen Festnahme führten die Männer verschiedene gestohlene Gegenstände mit sich, darunter eine Sonnenbrille, eine Armbanduhr, eine Freisprechanlage und einen Regenschirm. Der Wert der Beute wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Einer der Verdächtigen hatte außerdem ein griffbereites Tierabwehrspray in der Jackentasche.

Nach ihrer Festnahme wurden die Männer zur Polizeistation gebracht, wo sie sich weiteren Maßnahmen stellen mussten. Die Ermittlungen laufen nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahl mit Waffen. Das Kommissariat 21/22 leitete die Ermittlungen gegen die beiden jungen Männer.

