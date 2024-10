Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Festnahme nach Diebstahl aus Auto/Auf frischer Tat ertappt

Raunheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann und ein weiterer Begleiter hatten in der Nacht zum Samstag (12.10.) nichts Gutes im Sinn, als sie gegen 1.30 Uhr in der Schillerstraße in ein Fahrzeug eingedrungen und darin eine Sonnenbrille entwendet haben sollen. Danach versuchten sie offenbar ein weiteres Fahrzeug zu öffnen. Sie wurden von den Fahrzeugbesitzern bei der Tat bemerkt. Der 21-Jährige wurde anschließend von den beiden Männern überwältigt und an die Polizei übergeben. Bei ihm fanden die Ordnungshüter auch die zuvor entwendete Brille. Der Tatverdächtige wurde bei seiner Festnahme verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben. Seinem Begleiter gelang die Flucht. Die Fahndung nach ihm dauert an.

