POL-DA: Groß-Umstadt: Mann löst Polizeieinsatz aus

40-Jähriger in Fachklinik gebracht

Groß-Umstadt (ots)

Ein 40-Jähriger löste am Montagmittag (2.9.) in einem Wohnhaus in der Mühlstraße einen Polizeieinsatz aus. Gegen 14 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann, der sich nach aktuellem Kenntnisstand in einem Ausnahmezustand befand, selbst verletzten würde. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Der 40 Jahre alte Mann konnte schließlich am Abend in seiner Wohnung von der Polizei festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Er wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Im Zuge des Polizeieinsatzes war der Bereich rund um den Einsatzort weitläufig abgesperrt. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht.

