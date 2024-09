POL-DA: Bensheim-Auerbach: Zwei Container aufgebrochen/Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Gerau (ots) - In der Nacht zum Montag (02.09.) haben Einbrecher eine Zahnarztpraxis in der Sudetenstraße heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und anschließend zahnärztliche Geräte und Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in ...

