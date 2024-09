Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: "Blitz for Kids" - Mit 92 "Sachen" durch die Ortschaft

Reichelsheim (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung "Blitz for Kids" zu Schulbeginn, wurden durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (02.09.), in der Zeit zwischen 10.30 bis 13.00 Uhr, in Ober-Kainsbach, Geschwindigkeitsmessungen in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

Innerhalb geschlossener Ortschaften besteht an der dortigen Schulbushaltestelle "Unterdorf" eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Von 287 gemessenen Fahrzeugen waren 61 zu flott unterwegs. Die Fahrerinnen und Fahrer erwarten nun Buß- bzw. Verwarngelder sowie zum Teil auch Punkte in Flensburg.

Ein junger Autofahrer, der die zulässige Geschwindigkeit um 42 km/h überschritt, muss nun mit einem Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

