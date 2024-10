Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 28-Jähriger nach Diebstahl und Flucht vor der Polizei in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Donnerstagnachmittag (10.10.) versuchte ein Verdächtiger mehrerer Diebstahlstaten vor der Polizei zu flüchten. Er konnte indes nach einer kurzen Nacheile vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige soll bereits am Mittwoch (9.10.) Waren aus einem Geschäft am Marktplatz entwendet haben. Am Donnerstag soll es erneut zu zwei Diebstahlstaten gekommen sein, sodass sich die Gesamtsumme der entwendeten Gegenstände auf etwa 3000 Euro belaufe. Durch die Einsicht in Videoaufzeichnungen konnte der Mann im Herrngartenrondell von einer Zivilstreife wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Begleitung zum 1. Polizeirevier versuchte der 28-Jährige zu Fuß zu flüchten. Die Zivilstreife stoppte ihn indessen zeitnah und setzte ihn in ein Fahrzeug. Der Beschuldigte versuchte erneut über die Rückbank zu flüchten. Dieser Versuch konnte abermals verhindert werden.

Am Freitagmittag (11.10.) wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde sodann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell