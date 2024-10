Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern

Groß-Umstadt: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Landkreis/ Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern / Groß-Umstadt (ots)

Diebe hatten es am Wochenende auf zwei Einfamilienhäuser abgesehen. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Wohngebäuden und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

In Groß-Zimmern, Karl-Marx-Straße, hebelten die Täter am Freitag (11.10) zwischen 16:50 und 19 Uhr ein Fenster auf. Ein weiteres Fenster wurde dabei ebenfalls beschädigt. Die Unbekannten entkamen mit Bargeld und Wertgegenständen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag (13.10.) zwischen 16:15 und 20:30 Uhr im Zollstockweg in Kleestadt. Die Täter hebelten eine verschlossene Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Schmuck fiel ihnen dabei in die Hände. Der Sachschaden liegt bei über tausend Euro.

Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in beiden Fällen und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell