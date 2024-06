Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Barber-Salon

Erfurt (ots)

Vergeblich versuchten der oder die Einbrecher in der Nacht vom Freitag, 31.05.24, 18:30 Uhr - Samstag, 01.06.24, 08:15 Uhr in der Hans-Grundig-Straße, Erfurt in einen Barber-Salon einzubrechen. Die Eingangstür zu dem Salon hielt dem Stand. Personen, welche sachdienliche Angaben zum versuchten Einbruch machen können, werden gebeten sich unter Angaben des Aktenzeichens 0140851/2024 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell