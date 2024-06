LPI-EF: Schwindelfreier Einbrecher erbeutet Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro

Sömmerda (ots) - Die Vorfahrt missachtete am Samstagmorgen eine 62 Jahre alte Frau, welche mit ihrem Pkw VW die Freiligrathstraße befuhr. An der Kreuzung zur Fichtestraße nahm sie einen 53 Jahre alten Mann nicht wahr, welcher von rechts mit seinem Fahrrad gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden. Zur Abklärung der Verletzungen wurde der Radfahrer in das Krankenhaus verbracht. ...

