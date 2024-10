Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kranichstein: Polizei warnt vor Trickdiebstählen an Geldautomaten

Kranichstein (ots)

Bereits Ende September (27.9.) erlangte ein bislang unbekannter Täter die Kontodaten eines Seniors in der Mirjam-Pressler-Straße. In einer Bankfiliale drängte er sich gegen 17.30 Uhr zwischen den 85-Jährigen und den Geldautomaten, an welchem er gerade Überweisungen tätigte. Hierbei entnahm er unbemerkt die Bankkarte und erlangte zudem die PIN des Seniors. Er entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er sei schmal gewesen und sah sehr gepflegt aus.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps:

-Achten Sie darauf alleine am Geldautomaten zu stehen -Lassen Sie niemanden ihre PIN sehen - Behalten sie ihre Geldkarte auch am Automaten im Blick -Halten Sie Fremde in der Bank auf Abstand -Geben Sie Unbekannten keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. -Seien Sie misstrauisch, wenn Sie in der Bank durch Fremde angesprochen werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell