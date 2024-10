POL-DA: Riedstadt: Versuchter Einbruch in Spielwarenladen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Sonntag (13.10.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 15.30 und 18.50 Uhr eine Tür zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses "Am Marktplatz" auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie Bargeld mitgehen. Zudem brachen Kriminelle in ...

