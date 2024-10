Riedstadt (ots) - Ein Fenster schlugen Kriminelle in der Nacht zum Samstag (12.10.), kurz nach 1.00 Uhr, ein, um in einen Spielwarenladen in der Bertha-von-Suttner-Straße zu gelangen. Entwendet wurde im Anschluss aber offenbar nichts. Die Täter hinterließen allerdings einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der ...

